МИД России анонсировал встречи Лаврова с коллегами из Южной Осетии и Абхазии

Москва, 19 декабря. Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ сообщила о предстоящих встречах главы дипломатического ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Южной Осетии и Абхазии.

Лавров проведет встречи с министром иностранных дел Южной Осетии Дмитрием Медоевым, а также с руководителем абхазского министерства Иналом Ардзинбой, уточнил МИД России.

«На 20 декабря запланированы встречи министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел Республики Южная Осетия Д. Н. Медоевым и министром иностранных дел Республики Абхазия И. Б. Ардзинбой», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Лавров оценил стремление США улучшать отношения с Россией. По его словам, у Вашингтона присутствует желание развивать диалог с Москвой, несмотря на серьезные противоречия.