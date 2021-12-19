Беженцы рассказали о схеме переброски мигрантов из Белоруссии в ФРГ

Дрезден, 19 декабря. Нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока попадают на территорию Германии по отработанной схеме. Журналисту РБК удалось пообщаться с беженцами, которым удалось попасть в ФРГ.

Мигранты Матин и Кейсер (имена изменены) изначально встретились в Минске, после чего отправились на границу Белоруссии и Польши. Туда их доставили на такси, как им и пообещали в туристической фирме. После этого они несколько дней скитались по лесам, пока их не «накрыли» польские пограничники.

«Мы все бросились врассыпную, большинство поймали. Мне и еще девяти людям удалось сбежать и попасть в Польшу. Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас — не знаю, у нас с ними нет контакта», — сообщил Кейсер.

Сразу проникнуть на территорию Германии у беженцев не получилось. Им пришлось еще три дня ждать в Польше машину, которая доставила бы их к месту назначения.

«Водителем был поляк, местный. Его услуги, как и услуги всех, кто помогал нам в Белоруссии, мы оплатили еще в Ираке до вылета из страны. Так что все было согласно договоренности», — отметил Матин.

Мигрантов после этого отвезли во Франкфурт-на-Майне, где их задержала полиция, после чего беженцев перевезли в Дрезден. Там они уже на протяжении недели находятся в специальном распределительном центре.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее назвал успехом остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС. Он добавил, что кризис в Эфиопии стал «главным разочарованием уходящего года».