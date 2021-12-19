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Исполнитель роли бандита Круглого из «Брата» не разрешал использовать его образ в комиксе

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 12:49
Общество
Исполнитель роли бандита Круглого из «Брата» не разрешал использовать его образ в комиксе
Кадр из фильма «Брат»

Москва, 19 декабря. Актер Сергей Мурзин, сыгравший бандита Круглого в фильме «Брат», прокомментировал новость о выпуске комиксов по этой культовой ленте. По словам артиста, он не давал разрешения на использование образа его героя в этих книгах.

Герой Мурзина запомнился зрителям по афоризмам и емким фразам, звучавшим в «Брате». Например, именно Круглый говорил «Любишь медок — люби и холодок» или «Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Сыгравший бандита актер сообщил «Подъему», что не разрешал использовать этот образ в комиксе.

«Нет, со мной никто ничего не согласовывал. И разрешение на использование визуального образа моего героя я никому не давал», — заявил Мурзин.

Артист добавил, что не понимает американской темы создания комиксов, но считает выход подобных произведений позитивным, если они будут учить молодежь чему-то хорошему. При этом, по мнению актера, фильм намного интереснее смотреть, чем читать.

Напомним, сборник комиксов по фильму «Брат» собирается выпустить издательство Bubble Comics в 2022 году. Обещают, что произведения не будут копировать ленту Алексея Балабанова, а расскажут новую историю.

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брат комикс мурзин
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