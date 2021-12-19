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Порошенко: Киев должен первым отреагировать на предложения РФ по гарантиям безопасности

Политика
Порошенко: Киев должен первым отреагировать на предложения РФ по гарантиям безопасности
twitter.com  /  Петро Порошенко

Киев, 19 декабря. Киевская власть должна первой среди других стран отреагировать на предложения России для США по гарантиям безопасности, заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

По словам политика, реагировать на российскую инициативу должен не только Белый дом, но и все остальные, кого это касается.

«А Киев — самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», — сказано в сообщении Порошенко в Facebook.

Член Совета Федерации Алексей Пушков ранее заявил, что переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США. По его мнению, некоторые страны Европы хотят сорвать заключение договоренностей.

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Все новости / Политика / Порошенко: Киев должен первым отреагировать на предложения РФ по гарантиям безопасности
украина сша порошенко гарантии безопасности
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