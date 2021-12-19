Братья Запашные представили новогоднее шоу «Стойкий оловянный солдатик»

На манеже Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского состоялась премьера спектакля «Стойкий оловянный солдатик». Режиссером постановки стал народный артист России Аскольд Запашный.





Светлую, держащую в напряжении, трогательную историю любви оловянного солдатика и танцовщицы придумал датский сказочник Ганс Христиан Андерсен. На манеже добрая сказка обрела новый смысл и наполнила зрителя новогодним настроением.

«Для нас очень важно, чтобы была сказка, все-таки Новый год. Мне кажется, что это получилось. Люди, которые ходят на спектакли братьев Запашных Большого Московского цирка, знают, что для нас важны не цифры, а конечный результат. Чтобы это было высокопрофессиональное шоу, зрелище, которое погружает и выполняет определенную задачу», — сказал художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный.

В спектакле задействованы более 80 артистов: гимнасты и акробаты, дрессировщики и жонглеры, эквилибристы и танцоры балета. Также на сцене появились лошади и тигры. Зрителю представили сложнейшие трюки, некоторые из которых уникальны. Их исполняют лауреаты международных цирковых фестивалей.

«Я доволен тем, как все прошло. Слава богу, очень немаловажно, что без травм. Цирк – это все-таки опасное искусство. Все то, что мы делаем на манеже, это верхушка айсберга. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы», — отметил народный артист.

В этом году Большой Московский государственный цирк отмечает полувековой юбилей. В разное время на его арене выступали такие легендарные артисты как Юрий Никулин и клоун Карандаш, Олег Попов и Ирина Бугримова, Евгений Милаев, Леонид Костюк и другие. С 2012 года учреждение возглавляют дрессировщики братья Запашные.