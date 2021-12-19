Пекин, 19 декабря. Москва загнала Вашингтон в его же ловушку, начав быстрыми темпами избавляться от доллара, пишет китайское издание Sohu.

Аналитики проанализировали ситуацию с американской валютой, отметив, что Соединенные Штаты понесли неожиданные потери из-за действий РФ. Как сообщает «ПолитРоссия», кампания Москвы по дедолларизации сыграла в этом значительную роль, уверены специалисты.

Эксперты из Поднебесной напомнили, что Россия с 2018 года стремительно сокращает объемы вложений в долговые обязательства США. Москва решила идти против мирового течения и совершила смелый поступок, отметили они.

«Во многих странах из-за стабильного статуса американского доллара как мировой валюты относительно терпеливо относятся к долговым активам США, даже несмотря на то, что в Вашингтоне печатают деньги как сумасшедшие. Однако Россия является исключением. По сути, Москва уже вообще не верит в том, что инвестиции в американскую валюту могут принести прибыль», — говорится в статье Sohu.

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Вашингтон на каждом шагу использовал собственную валюту в качестве оружия против Москвы, однако от него американцы и пострадали. В результате антироссийских санкций Соединенные Штаты лишились 17 млрд долларов, напомнили китайские аналитики.

Ранее сообщалось, что Россия сократила объем вложений в американские ценные бумаги на 198 миллионов долларов. Соответствующие данные приводятся Министерством финансов США.