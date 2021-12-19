Евгения Медведева посмеялась над своей учебой в МГУ

Москва, 19 декабря. Известная российская фигуристка Евгения Медведева в эфире YouTube-шоу издания GQ порассуждала о своей учебе в МГУ им. Ломоносова. Звезда пошутила над своим образованием.

В шоу также принял участие блогер Даня Милохин. По правилам программы, он должен был рассказать известные факты о своей партнерше по «Ледниковому периоду». Милохин отгадал альма-матер Медведевой, а вот специальность вспомнить не смог.

Спортсменка ответила, что учится в МГУ на продюсера. Она сравнила свою профессию с работой постановщика ледового шоу Ильи Авербуха.

«Чему вы там учитесь и как проходят ваши уроки?» — поинтересовался тиктокер.

Медведева засмеялась, добавив, что занятия проводятся «с божьей помощью». Фигуристка очень редко появляется в университете, а все задания выполняет онлайн, «когда уже совсем стыдно».

Милохин и Медведева являются фаворитами шоу «Ледниковый период». Их пара нравится судьям проекта и многим зрителям. Фигуристке и тиктокеру приписывают роман, однако сами звезды опровергают эту информацию.

Ранее спортсменка показала поклонникам романтичный снимок с Милохиным, который установила на свой смартфон. На фото блогер нежно обнимает Медведеву.