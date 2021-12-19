Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 13:45
13:44
Армия
Подразделения ВСУ подвергли минометному обстрелу окраины Горловки
13:43
Весь мир
Губернатор Ньюсом изобрел способ заставить Калифорнию отказаться от штурмового оружия
13:40
Общество
Синоптик Тишковец предупредил москвичей об аномально низком атмосферном давлении
13:38
Экономика
Россияне из городов-миллионников стали реже обращаться в МФО
13:38
Общество
Парковая зона появится у руин Королевского замка в центре Калининграда
13:37
Шоу-бизнес
Билли Айлиш едва не умерла от коронавируса
13:37
Общество
Портал Eat this, Not That! назвал пять вызывающих депрессию продуктов
13:37
Армия
War On the Rocks: ядерные мини-реакторы ВС США станут приоритетными целями для противника
13:36
Весь мир
Марокко и Нигерия подписали соглашение о развитии биотехнологий
13:35
Происшествия
Пожилой мужчина провалился под лед и утонул в пруду под Волгоградом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Годовой объем добычи газа в ЯНАО может на месяц покрыть потребности всего мира

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 12:39
Экономика
Годовой объем добычи газа в ЯНАО может на месяц покрыть потребности всего мира
ФБА «Экономика сегодня»

Салехард, 19 декабря. Ямал является одним из наиболее экономически значимых регионов России. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал о показателях добычи энергоресурсов в субъекте, пишет «Север-Пресс».

Уральский федеральный округ представляет один из наиболее экономически перспективных регионов Российской Федерации. На Ямал приходится 90% общей добычи газа в стране, также в регионе добывается порядка 60% нефти.

«Годового объема добычи округа хватит, чтобы в течение полутора месяцев обеспечивать все мировое потребление газа», — сказал Якушев.

Он добавил, что если добытую там нефть разлить по цистернам в 62 тонны и погрузит на поезд, то его протяженность будет больше, чем у линии экватора.

Вице-премьер Александр Новак ранее дал оценку существующим на территории страны запасам нефти и газа. Согласно его расчетам, РФ может добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Годовой объем добычи газа в ЯНАО может на месяц покрыть потребности всего мира
газ топливо янао энергетика
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать