Годовой объем добычи газа в ЯНАО может на месяц покрыть потребности всего мира

Салехард, 19 декабря. Ямал является одним из наиболее экономически значимых регионов России. Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев рассказал о показателях добычи энергоресурсов в субъекте, пишет «Север-Пресс».

Уральский федеральный округ представляет один из наиболее экономически перспективных регионов Российской Федерации. На Ямал приходится 90% общей добычи газа в стране, также в регионе добывается порядка 60% нефти.

«Годового объема добычи округа хватит, чтобы в течение полутора месяцев обеспечивать все мировое потребление газа», — сказал Якушев.

Он добавил, что если добытую там нефть разлить по цистернам в 62 тонны и погрузит на поезд, то его протяженность будет больше, чем у линии экватора.

Вице-премьер Александр Новак ранее дал оценку существующим на территории страны запасам нефти и газа. Согласно его расчетам, РФ может добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет.