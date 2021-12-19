EurAsian Times: встреча истребителей Су-57 и F-35 может произойти на неожиданном поле боя

Нью-Дели, 19 декабря. Российские истребители пятого поколения Су-57 и американские F-35 могут встретиться в бою над Северной Африкой. К такому выводу пришли эксперты индийского издания EurAsian Times.

Аналитики утверждают, что Марокко планирует купить у США истребители F-35. По предварительным данным Рабат обратился к Израилю с просьбой выступить посредником в этой сделке, передает «ПолитРоссия».

«Возможно, это ответ на запланированную Алжиром покупку российских истребителей-невидимок Су-57», — говорится в публикации.

В конце 2019 года Алжир заключил контракт на покупку 14 российских истребителей Су-57. Самолеты поступят в распоряжение алжирских военных до 2025 года. Эта сделка стала серьезным источником беспокойства для Марокко. Власти североафриканской страны опасаются, что Су-57 позволят Алжиру изменить баланс сил в регионе в свою пользу.

Если Марокко удастся заполучить F-35, то регион может превратиться в поле боя и соперничества между передовыми российскими и американскими истребителями.

Ранее стало известно, что российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены гиперзвуковыми ракетами. Кроме того, с 2027 года в ВКС РФ самолеты будут поступать уже с новым двигателем.