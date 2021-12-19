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Девятилетняя дочь Виктории Бони восхитила подписчиков матери красотой

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 12:27
Шоу-бизнес
Девятилетняя дочь Виктории Бони восхитила подписчиков матери красотой
wikipedia.org  /  Gilzetbase / CC BY-SA 4.0

Монако, 19 декабря. Блогер и телеведущая Виктория Боня показала, как выглядит ее подросшая дочь Анджелина от ирландского бизнесмена Александра Смерфита. Подписчики пришли к выводу, что девочка растет копией знаменитой матери.

Боня, живущая в Монако, уже готовится к Новому году и выбирает подарки к празднику. Она опубликовала в Instagram видео, снятое во время похода за покупками в компании дочери.

«Выбираем подарки к Новому году! Хотя, честно сказать, в Европе вообще не празднуют Новый год так, как делают это в России. Здесь все довольно просто, главный праздник — это Рождество», — поделилась телеведущая.

На видео экс-участница «Дома-2» и ее дочь сидят в креслах в ювелирном салоне. Боня спрашивает девятилетнюю девочку, будет ли она покупать какие-то украшения, но та отвечает, что хочет напиток bubble tea. На кадрах у дочери блогера осветлены пряди, обрамляющие лицо.

Девятилетняя дочь Виктории Бони восхитила подписчиков матери красотой
Prt Scr instagram.com / @victoriabonya

Подписчики ведущей восхитились красотой девочки в комментариях под видео. Многим поклонникам кажется, что дочь Бони очень похожа на мать.

«Какая красота!»;

«Какая куколка красивая!»;

«Какая красотка растет! Берегитесь, парни, скоро начнет разбивать сердца»;

«Красотка, вся в маму», — оценили внешность девочки пользователи соцсети.

Ранее Виктория Боня заинтриговала подписчиков, показав роскошное кольцо на безымянном пальце. Поклонники предположили, что знаменитость собирается замуж.

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дочь боня знаменитости
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