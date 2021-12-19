Американский военный чиновник рассказал об ударе по «зеленой зоне» Багдада

Багдад, 19 декабря. Две ракеты поразили «зеленую зону» иракской столицы — хорошо защищенный район города, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства. Анонимный военный источник из США рассказал агентству Reuters подробности об инциденте и указал на то, что располагающаяся в атакованной части города американская дипмиссия не пострадала.
Two Katyusha rockets hit Baghdad's fortified Green Zone, Iraq's state news agency reported early on Sunday citing security forces. pic.twitter.com/ifVrTO14fZ— Tehran Times (@TehranTimes79) December 19, 2021
Нападение произошло в ночь на 19 декабря. По данным местных правоохранителей, одна ракета была уничтожена в воздухе системой защиты C-RAM, а другая упала возле памятника и повредила два автомобиля.
Силы безопасности Ирака начали расследование с целью установления места запуска снарядов. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.
JUST IN - Rocket attack: U.S. air defenses engage targets over the Green Zone in Baghdad, Iraq.pic.twitter.com/RU8WN5QVkP— Disclose.tv (@disclosetv) December 19, 2021
Реакция США
Военный чиновник Соединенных Штатов выразил обеспокоенность случившимся, но отметил, что средства противовоздушной обороны частично справились с угрозой. Он добавил, что ракеты не попали в посольство США. По его словам, жертв среди американцев не было. Информации о других возможных пострадавших также пока нет.
Внимание к этому вопросу обусловлено тем, что официальные лица из США опасаются усиления нападений на их войска и объекты со стороны проиранских вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Во многом это связано с приближением годовщины гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и командира иракского ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Высокопоставленные военные командиры были убиты в Багдаде 3 января 2020 года, соответствующий приказ отдал тогдашний президент США Дональд Трамп.
????????⚡️????????The effects of the missiles on the green zone, Iraq. pic.twitter.com/fxXbDTVcZC— Alex kennedy (@Alexkennedy30) December 19, 2021
Завершение миссии
Стоит отметить, что ночной ракетный залп последовал спустя несколько дней после того, как Ирак объявил об окончании «боевой миссии», проводимой в стране западной коалицией против «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ).
Несмотря на это примерно 2500 американских солдат и 1000 военнослужащих других стран, уже развернутых на территории государства, останутся там для выполнения задач по обучению, консультированию и оказанию помощи местной армии. При этом проиранские формирования Ирака призывают к выводу всех американских войск, дислоцированных в государстве.
Big mistake. Biden promised an end of an era. That must entail leaving Iraq and Syria. Keeping troops there makes America LESS safe.— Trita Parsi (@tparsi) December 10, 2021
General says US troops to remain in Iraq https://t.co/oaP6AT0ZGB
Примечательно, что нападение со стороны неизвестных также совпадало с десятой годовщиной вывода американских войск из Ирака 18 декабря 2011 года.
«Зеленая зона» Багдада нередко становится целью обстрелов. Так, в ночь на 7 ноября премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пережил попытку покушения. Резиденция политика была атакована при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате нападения пострадали десять сотрудников службы охраны премьера. Кроме того, дому главы кабмина был нанесен материальный ущерб.
1 Организация запрещена на территории РФ.