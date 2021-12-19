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Американский военный чиновник рассказал об ударе по «зеленой зоне» Багдада

Весь мир
Американский военный чиновник рассказал об ударе по «зеленой зоне» Багдада
Global Look Press  /  Sadak Souici / Keystone Press Agency

Багдад, 19 декабря. Две ракеты поразили «зеленую зону» иракской столицы — хорошо защищенный район города, где расположены государственные учреждения и иностранные посольства. Анонимный военный источник из США рассказал агентству Reuters подробности об инциденте и указал на то, что располагающаяся в атакованной части города американская дипмиссия не пострадала.

Нападение произошло в ночь на 19 декабря. По данным местных правоохранителей, одна ракета была уничтожена в воздухе системой защиты C-RAM, а другая упала возле памятника и повредила два автомобиля.

Силы безопасности Ирака начали расследование с целью установления места запуска снарядов. В настоящее время никто не взял на себя ответственность за нападение.

Реакция США

Военный чиновник Соединенных Штатов выразил обеспокоенность случившимся, но отметил, что средства противовоздушной обороны частично справились с угрозой. Он добавил, что ракеты не попали в посольство США. По его словам, жертв среди американцев не было. Информации о других возможных пострадавших также пока нет.

Внимание к этому вопросу обусловлено тем, что официальные лица из США опасаются усиления нападений на их войска и объекты со стороны проиранских вооруженных формирований в Ираке и Сирии. Во многом это связано с приближением годовщины гибели командующего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и командира иракского ополчения «Хашд Шааби» Абу Махди аль-Мухандиса. Высокопоставленные военные командиры были убиты в Багдаде 3 января 2020 года, соответствующий приказ отдал тогдашний президент США Дональд Трамп.

Завершение миссии

Стоит отметить, что ночной ракетный залп последовал спустя несколько дней после того, как Ирак объявил об окончании «боевой миссии», проводимой в стране западной коалицией против «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ).

Несмотря на это примерно 2500 американских солдат и 1000 военнослужащих других стран, уже развернутых на территории государства, останутся там для выполнения задач по обучению, консультированию и оказанию помощи местной армии. При этом проиранские формирования Ирака призывают к выводу всех американских войск, дислоцированных в государстве.

Примечательно, что нападение со стороны неизвестных также совпадало с десятой годовщиной вывода американских войск из Ирака 18 декабря 2011 года.

«Зеленая зона» Багдада нередко становится целью обстрелов. Так, в ночь на 7 ноября премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пережил попытку покушения. Резиденция политика была атакована при помощи беспилотников, начиненных взрывчаткой. В результате нападения пострадали десять сотрудников службы охраны премьера. Кроме того, дому главы кабмина был нанесен материальный ущерб.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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ирак багдад зеленая зона ракетный обстрел
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