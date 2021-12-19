Египет депортировал посла ОАЭ за контрабанду антиквариата

Каир, 19 декабря. Египет депортировал посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Хамада Саида аш-Шамси. Его уличили в контрабанде антиквариата, пишет газета Al-Quds al-Arabi.

Дипломат республики в Катаре Амр эль-Шербини подтвердил эту информацию. По его словам, сотрудники МВД вели расследование в отношении бизнесмена Хасана Ратиба. В результате допроса обвиняемый раскрыл схему вывоза драгоценностей из страны.

«Уголовное дело выявило причастность аш-Шамси к контрабанде египетских древностей. Он вывозил их с дипломатическими сумками в ОАЭ», — говорится в сообщении.

Посол Египта в Катаре поблагодарил представителей служб безопасности и надзора и министерства иностранных дел, которые профессионально занялись этим вопросом. Совместными усилиями удалось предотвратить вывоз драгоценностей, и это не повлияло на дружественные отношения с Эмиратами.

«Эта процедура должна быть дополнена действиями со стороны ОАЭ, в частности, быстрое наказание посла, совершившего преступления против республики», — считает он.

Амр эль-Шербини призвал Катар вернуть контрабандные предметы старины и ответить на запросы следствия. Древности включают в себя множество статуй, которые находились внутри гробниц как часть погребальных подношений.

Египет добился возвращения 114 контрабандных артефактов из Франции в Каир. Специалисты двух государств провели успешную операцию по поиску предметов древности.