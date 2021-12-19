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Спасатели в Канске сняли с дерева полуголого мужчину

Общество
Спасатели в Канске сняли с дерева полуголого мужчину
pexels.com  /  Yaroslav Shuraev

Канск, 19 декабря. Сотрудникам МЧС пришлось снимать нетрезвого мужчину с дерева в красноярском Канске. Операция завершилась успешно.

Очевидцы рассказали, что местный житель по неизвестным причинам залез на невысокое дерево во дворе одного из домов и отказывался спускаться на землю. По их словам, мужчина был босой, и на нем были только кофта и штаны. Во время спецоперации, на которую приехали спасатели, он «потерял» джинсы и остался в нижнем белье.

Сотрудники экстренных служб не сразу смогли эвакуировать потерпевшего, потому что он скакал по стволу и не хотел спускаться. Местные жители не исключили, что мужчина перед инцидентом употребил запрещенные вещества.

Похожий инцидент произошел ранее в Томске. Спасатели сняли с дерева замерзшего кота и забравшуюся за ним девушку.

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Все новости / Общество / Спасатели в Канске сняли с дерева полуголого мужчину
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