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Актриса Ольга Волкова рассказала о мистической связи с покойным мужем

Шоу-бизнес
Актриса Ольга Волкова рассказала о мистической связи с покойным мужем
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 19 декабря. Народная артистка России Ольга Волкова заявила, что обладает паранормальными способностями. По словам актрисы, у нее есть связь с мертвыми.

Супруга Волковой, заслуженного деятеля России Владимира Ховралева не стало в 2015 году. Мужчина умер во сне в возрасте 84 лет. По словам артистки, даже после своей смерти он смог ей «помочь». Тогда у Волковой образовался долг в двести долларов.

Как-то к ней в гости зашел приятель внучки Яны, чтобы убрать с балкона ненужные вещи. Парень нашел там новые обложки на паспорт, в которых было вложено «что-то зелененькое».

«Я говорю: «Наверное, чек». Но это оказался не чек, а двести долларов. Как раз столько, сколько мне нужно было! Я знаю, что это Володя мне их послал. Это было невероятно!» — поделилась артистка с изданием «Собеседник».

Волкова начинала карьеру в конце пятидесятых как актриса театра. Позднее она дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фильме «Женихи и ножи». Артистка известна как королева характерных эпизодических ролей, главным образом, мам и бабушек.

Ранее сообщалось, что участники телепроекта «Битва экстрасенсов» обнаружили у ведущей и певицы Ольги Бузовой паранормальные способности. Звезда может предвидеть будущее и исполнять желания.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Ольга Волкова рассказала о мистической связи с покойным мужем
актриса волкова мистика
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