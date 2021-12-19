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Ученые из Европейской Южной обсерватории открыли ближайшие к Земле черные дыры

Наука
Ученые из Европейской Южной обсерватории открыли ближайшие к Земле черные дыры
pixabay.com  /  FelixMittermeier

Гархинг, 19 декабря. Две сверхмассивные черные дыры уже долгое время существуют на близком к Земле расстоянии, заявили астрономы из Европейской южной обсерватории.

В будущем эти космические объекты могут слиться в один. По данным астрономов это событие может произойти примерно через 250 млн лет. Обнаруженные вблизи Голубой планеты черные дыры расположены в галактике NGC 7727. Она находится на расстоянии в 89 млн световых лет от Земли, отметили ученые.

«Это самые близкие объекты подобного рода, потому что ранее открытые черные дыры удалены на 470 миллионов световых лет», — приводит их слова журнал Astronomy & Astrophysics.

Группа исследователей из Гавайского университета обнаружила одну из самых маленьких планет, когда-либо замеченных в облаке Тельца. Подробные результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

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космос планета черные дыры галактика
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