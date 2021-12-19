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ESPN опубликовал предположительный состав сборной России по хоккею на ОИ

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 12:09
Спорт
ESPN опубликовал предположительный состав сборной России по хоккею на ОИ
ИА «Народные новости».  /  Александра Шарова

Пекин, 19 декабря. Журналисты американского телеканала ESPN представили предположительный состав российской хоккейной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Два хоккеиста из КХЛ вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине, представленный ESPN. Журналисты американского телеканала полагают, что на турнире в Китае за национальную команду сыграют Вадим Щипачев из московского «Динамо» и форвард столичного ЦСКА Михаил Григоренко. По мнению авторов материала, в Пекин полетят голкиперы Андрей Василевский, Семен Бобровский и Игорь Шестеркин. Всего в предположительный состав сборной России, опубликованный ESPN, вошел 21 игрок.

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России, которая выступит в Пекине в группе B, является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.

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