ESPN опубликовал предположительный состав сборной России по хоккею на ОИ

Пекин, 19 декабря. Журналисты американского телеканала ESPN представили предположительный состав российской хоккейной сборной на зимнюю Олимпиаду 2022 года.

Два хоккеиста из КХЛ вошли в состав сборной России на зимние Олимпийские игры в Пекине, представленный ESPN. Журналисты американского телеканала полагают, что на турнире в Китае за национальную команду сыграют Вадим Щипачев из московского «Динамо» и форвард столичного ЦСКА Михаил Григоренко. По мнению авторов материала, в Пекин полетят голкиперы Андрей Василевский, Семен Бобровский и Игорь Шестеркин. Всего в предположительный состав сборной России, опубликованный ESPN, вошел 21 игрок.

Хоккейный турнир в рамках пекинской Олимпиады пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года. В нем примут участие 12 национальных команд. Сборная России, которая выступит в Пекине в группе B, является действующим победителем хоккейного турнира в рамках зимней Олимпиады.