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Министр культуры Сирии объяснила важность включения музыки Алеппо в список наследия ЮНЕСКО

Весь мир
Министр культуры Сирии объяснила важность включения музыки Алеппо в список наследия ЮНЕСКО
Федеральное агентство новостей  / 

ЮНЕСКО включила ряд видов искусства и традиционных ритуалов в свой список нематериального культурного наследия. Среди них оказался особый музыкальный стиль «Кудуд Халябия», уникальный для древнего города Алеппо в Сирии. Такая музыка довольно популярна во всем арабоязычном мире, но в основном ее исполняют артисты именно из этого региона.

Решение было объявлено на заседании шестнадцатой сессии Межправительственного комитета по защите нематериального культурного наследия во Франции, проходившей с 13 по 18 декабря.

Корреспондент Международной редакции ФАН обсудил столь важное событие с министром культуры Сирийской Арабской Республики (САР) Любаной Мшаввах.

Как отметила политик, включение музыкального стиля из Алеппо в список нематериального наследия человечества подтверждает, что сирийцы являются строителями своей цивилизации, которую они прокладывали и развивали на протяжении веков. По ее мнению, это достижение открывает новые возможности для расширения местной культуры.

Мшаввах отметила, что Сирийский фонд развития в сотрудничестве с министерством культуры приложил большие усилия для подготовки заявки «Кудуд Халябия» в соответствии с точными критериями и углубленными исследованиями.

Кадр с пресс-конференции
Федеральное агентство новостей /

«Спустя десять лет террористической войны, после освобождения большей части наших земель, мы осаждены экономически и психологически. Наши возможности по большей части отняты. Все это делалось для того, чтобы разрушить сирийскую идентичность, волю и способность бороться», — сказала министр.

Мшаввах считает, что оценка «Кудуд Халябия» со стороны ЮНЕСКО усиливает чувство надежды и способность противостоять всем препятствиям, с которыми сталкивается САР. По ее словам, несмотря на блокаду, сирийские представители искусства и интеллектуалы в последние годы боролись за реализацию своего творческого потенциала. Поэтому решение международной организации говорит об открытии новых горизонтов, добавила она.

Глава минкульта САР также выделила экономические перспективы, появившиеся после всемирного признания традиционного сирийского пения. По ее словам, каждый объект наследия ЮНЕСКО становится привлекательным для других народов и способствует развитию культуры и туризма.

«Мы переместимся на карту мирового туризма, и все это станет рычагом для национальной экономики с большими преимуществами на всех уровнях», — отметила собеседница ФАН.

Обсуждение решения ЮНЕСКО
Федеральное агентство новостей /

 

«Сегодня мы сталкиваемся с войной, которая нацелена на наш национальный характер, нашу идентичность, наши идеи и принципы, на которых мы выросли. Она вредит не только нашим детям, но и человечеству в целом», — добавила Мшаввах.

Напомним, что среди материальных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии значится Пальмира — один из богатейших городов поздней античности. В октябре участники первого молодежного форума России и Сирии посетили исторический комплекс, относящийся к лучшим образцам древнеримской архитектуры. Сейчас он восстанавливается при активном содействии специалистов из РФ.

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Все новости / Весь мир / Министр культуры Сирии объяснила важность включения музыки Алеппо в список наследия ЮНЕСКО
сирия музыка юнеско Мшаввах
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