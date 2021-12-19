Эпидемиолог Гани назвала семь ранних симптомов омикрон-штамма COVID-19

Лондон, 19 декабря. Симптомы штамма коронавируса «Омикрон» отличаются от предыдущих вариантов коронавируса.

Рекордные уровни заражения омикрон-штаммом могут привести к большому количеству людей, которым необходима госпитализация. Пациенты с «Омикроном» так же, как и пациенты с дельта-штаммом, нуждаются в стационарном лечении. Об этом рассказала эпидемиолог исследователи Имперского колледжа Лондона Азра Гани, передает «МедикФорум».

Есть семь симптомов штамма «Омикрон», которые необходимо замечать, чтобы своевременно реагировать на них. Среди таких симптомов повышенная температура, крайняя усталость, ломота и боль в теле, головная боль, ночная потливость, насморк, першение и боль в горле.

Ранее зараженные «Омикроном» начали жаловаться на повышенную потливость во время сна. Терапевт Амир Хан призвал внести этот симптом в список Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).