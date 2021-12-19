Дроздова озвучила истинную причину ухода из «Современника»

Москва, 19 декабря. Актриса Ольга Дроздова рассказала, почему на самом деле покинула «Современник» после долгих лет работы в театре. Она призналась, что хотела освободить дорогу молодым артисткам.

После ухода Дроздовой из «Современника» ее муж, актер Дмитрий Певцов, сообщал, что она приняла это решение, так как захотела больше времени уделять семье и сыну. Однако актриса озвучила истинную причину в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Артистка отметила, что у голливудских актрис никто не спрашивает, почему они оставили кинематограф. По мнению Дроздовой, зарубежные знаменитости правильно делают, вовремя завершая карьеру, так как необходимо уступать место молодым.

«Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр, а там сидят такие бабки, как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь!» — объяснила актриса.

Дроздова и Певцов набрали собственный актерский курс в 2013 году. Недавно супруг артистки стал крестным отцом малыша, родившегося у студентов его курса.