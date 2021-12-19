Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 12:15
12:08
Спорт
ESPN опубликовал предположительный состав сборной России по хоккею на ОИ
12:06
Общество
Оперштаб сообщил о рекордно низкой смертности от COVID-19 в России за два месяца
12:05
Общество
Рейс Петербург—Челябинск задержали на 11 часов из-за непогоды
12:04
Происшествия
Трое мужчин попали в больницу после конфликта со стрельбой под Саратовом
12:03
Общество
Эпидемиолог Гани назвала семь ранних симптомов омикрон-штамма COVID-19
12:01
Общество
Тюменские врачи установили кардиостимулятор 100-летнему пациенту
12:00
Общество
Снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Приморском районе Петербурга
11:59
Происшествия
Житель Томска получил срок за публикацию фото Геббельса на сайте «Бессмертного полка»
11:59
Общество
Дроздова озвучила истинную причину ухода из «Современника»
11:58
Экономика
Мошенники стали активнее использовать данные социальных сетей для обмана россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дроздова озвучила истинную причину ухода из «Современника»

Общество
Дроздова озвучила истинную причину ухода из «Современника»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 декабря. Актриса Ольга Дроздова рассказала, почему на самом деле покинула «Современник» после долгих лет работы в театре. Она призналась, что хотела освободить дорогу молодым артисткам.

После ухода Дроздовой из «Современника» ее муж, актер Дмитрий Певцов, сообщал, что она приняла это решение, так как захотела больше времени уделять семье и сыну. Однако актриса озвучила истинную причину в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Артистка отметила, что у голливудских актрис никто не спрашивает, почему они оставили кинематограф. По мнению Дроздовой, зарубежные знаменитости правильно делают, вовремя завершая карьеру, так как необходимо уступать место молодым.

«Я сама выращиваю актеров. Потом они приходят в театр, а там сидят такие бабки, как я. И играют молодых девушек. Ну надо как-то совесть иметь!» — объяснила актриса.

Дроздова и Певцов набрали собственный актерский курс в 2013 году. Недавно супруг артистки стал крестным отцом малыша, родившегося у студентов его курса.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Дроздова озвучила истинную причину ухода из «Современника»
актриса театр современник дроздова
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать