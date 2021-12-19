Мошенники стали активнее использовать данные социальных сетей для обмана россиян

Москва, 19 декабря. Злоумышленники дополняют стандартные схемы обмана ссылкой на актуальные данные, которые предварительно находят в социальных сетях жертвы. Об опасности новых методов пишут «Известия».

Телефонные мошенники сканируют социальные сети, используя хештеги. Если они найдут недавнюю публикацию, то смогут придумать убедительную подводку к стандартному обману. Это помогает еще сильнее запутать жертву. Издание привело в пример попытку выманить деньги у москвича, выложившего пост о положительном тесте на коронавирус.

«Звонивший представился полицейским в сфере экономических преступлений. Он заявил, что вчера вечером некая женщина пыталась снять денежные средства в отделении одного банка с доверенностью на мое имя. Якобы она опиралась на то, что я болен COVID-19 и не могу сделать это самостоятельно», — рассказал этот человек.

Распространение также получил сценарий обмана в сфере микрозаймов, предполагающий использование СМС-бомберов. Номер телефона жертвы регистрируется на нескольких ресурсах, в том числе МФО, и оттуда приходят десятки сообщений с кодами.

Телеканал «Санкт-Петербург» ранее сообщил о задержании мошенников, выманивших у девушки 300 тысяч рублей.