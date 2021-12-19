Журналист Эли Лейк указал на провальную политику «антироссийских ястребов» США

Вашингтон, 19 декабря. Внешнеполитические действия Соединенных Штатов по отношению к России, которые не соответствуют предвыборному курсу демократов, наносят вред ситуации внутри страны, заявил обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

По словам эксперта, американский президент Джо Байден и Демократическая партия на протяжении четырех лет позиционировали себя в качестве «антироссийских ястребов», действующих в противовес бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, которого они считали лакеем российского лидера Владимира Путина.

«Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — сказано в статье Bloomberg.

kremlin.ru / Администрация президента России

Журналист уточнил, что избирательная кампания демократов основывалась на идее «сговора» Дональда Трампа с российскими представителями. Именно из-за этого от Байдена многие ожидали более жесткого курса по отношению к Москве. В частности, противники американского лидера считают слишком мягкой нынешнюю политику США по вопросу газопровода «Северный поток — 2».

Как стало известно ранее, Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, ссылаясь на слова самого главы государства.