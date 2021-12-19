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Журналист Эли Лейк указал на провальную политику «антироссийских ястребов» США

Политика
Журналист Эли Лейк указал на провальную политику «антироссийских ястребов» США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 декабря. Внешнеполитические действия Соединенных Штатов по отношению к России, которые не соответствуют предвыборному курсу демократов, наносят вред ситуации внутри страны, заявил обозреватель Bloomberg Эли Лейк.

По словам эксперта, американский президент Джо Байден и Демократическая партия на протяжении четырех лет позиционировали себя в качестве «антироссийских ястребов», действующих в противовес бывшему главе Белого дома Дональду Трампу, которого они считали лакеем российского лидера Владимира Путина.

«Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — сказано в статье Bloomberg.

Журналист Эли Лейк указал на провальную политику «антироссийских ястребов» США
kremlin.ru / Администрация президента России

Журналист уточнил, что избирательная кампания демократов основывалась на идее «сговора» Дональда Трампа с российскими представителями. Именно из-за этого от Байдена многие ожидали более жесткого курса по отношению к Москве. В частности, противники американского лидера считают слишком мягкой нынешнюю политику США по вопросу газопровода «Северный поток — 2».

Как стало известно ранее, Байден планирует участвовать в президентских выборах 2024 года. Об этом проинформировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, ссылаясь на слова самого главы государства.

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сша байден демократы
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