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Tencent: нехватка талантливых ученых не позволила США повторить гиперзвуковой успех России

Армия
Tencent: нехватка талантливых ученых не позволила США повторить гиперзвуковой успех России
airforce.com  /  U.S. Air Force

Пекин, 19 декабря. Отток китайских специалистов из Соединенных Штатов является главной причиной неудач Пентагона в создании гиперзвукового оружия. К такому выводу пришли эксперты портала Tencent.

Ранее стало известно, что в США в очередной раз провалились испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Ракету должны были запустить со стратегического бомбардировщика B-52, однако испытания завершились неудачей, передает «ПолитРоссия».

Аналитики китайского издания Tencent отмечают, что в настоящее время Пентагон испытывает серьезные проблемы во многих военных программах. Причиной этой ситуации является отток из США китайских инженеров и ученых, которые играли важную роль в разработке американского вооружения. Именно «утечка мозгов» не позволила Вашингтону повторить гиперзвуковой успех России.

«Со времен президентства Трампа отношение к китайцам несколько изменилось. Оно стало враждебным. Значительная часть китайских специалистов из соображений безопасности предпочла уехать и жить в других странах. Некоторые китайские инженеры даже предпочли вернуться на родину. Отсутствие талантов в США является ключевой причиной провала или медленного продвижения многих ее проектов», — говорится в публикации.

По словам экспертов, США безнадежно отстали от России в гиперзвуковой гонке. Так, российские специалисты успешно завершили испытания ракеты «Кинжал» еще в 2018 году. В настоящее время в России подходят к концу испытания новейшей противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Напомним, 16 декабря экипаж фрегата Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» осуществил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Ракета успешно поразила цель, которая находилась на полигоне Чижа в Архангельской области.

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Все новости / Армия / Tencent: нехватка талантливых ученых не позволила США повторить гиперзвуковой успех России
сша китай пентагон гиперзвуковая ракета
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