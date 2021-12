Сенатор Круз возглавит голосование по санкциям против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 19 декабря. Сенатор Тед Круз в январе вынесет на голосование вопрос о введении санкций против российского газопровода «Северный поток—2». Об этом со ссылкой на источники в Конгрессе США сообщает агентство Reuters.

Согласно имеющейся информации, голосование по санкциям против газопровода должно состояться в рамках соглашения, достигнутого между Республиканской и Демократической партиями относительно утверждения кандидатур зарубежных послов, выдвинутых президентом Байденом.

В соответствии с соглашением, достигнутым в 18 декабря между лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером, и сенатором-республиканцем Тедом Крузом, Сенат до 14 января проголосует по законопроекту Круза о введении санкций в отношении «Северного потока—2».

В свою очередь Республиканцы сняли ограничения для утверждения Сенатом примерно трех десятков послов. В соответствии с соглашением, для принятия законопроекта Круза, который предусматривает введение санкций в отношении российского трубопровода, потребуется 60 голосов. Высокопоставленный сотрудник офиса сенатора Круза заявил в субботу, что, по его мнению, законопроект будет принят.

Демократы пообещали наложить санкции на «Северный поток—2» и ряд российских чиновников только в том случае, если Россия вторгнется в Украину, однако этот закон был исключен из оборонного бюджета на 2022 год.

Федеральное агентство новостей /

В мае администрация Байдена ввела санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, однако президент США отказался от санкций, заявив, что проект уже в основном построен. Многие связали этот шаг администрации с желанием Байдена восстановить отношения с Германией, которые были изрядно испорчены во время пребывания в Белом доме команды Дональда Трампа.

В то же время сам Байден выступает против «Северного потока—2», поскольку считает, что проект увеличит влияние России на Европу.

В случае принятия законопроекта сенатора Круза, который регулярно критикует администрацию Байдена за недостаточную жесткость в отношении России, удар будет нанесен в первую очередь по европейским энергетическим компаниям, которые вложились в финансирование строительства газопровода. Также значительный ущерб будет нанесен экономическим и политическим интересам Германии, которую запуск «Северного потока—2» превращает в европейский газовый хаб, что особо актуально в виду рекордно низких запасов голубого топлива, находящихся в европейских газохранилищах, а также рекордного роста цен на энергоносители и разразившийся в Европе энергетический кризис и вызванное им сокращение промышленного производства в Еврозоне.

В то же время европейские регулирующие органы не спешат с проведением сертификации уже полностью достроенного газопровода. В середине ноября немецкий регулятор приостановил процедуру сертификации, рекомендовав «Газпрому» создать немецкую «дочку» компании-оператора Nord Stream 2 AG.

По мнению аналитиков, это отложит ввод газопровода в эксплуатацию как минимум до второй половины 2022 года. На этом фоне ожидается дальнейшее повышение цен на топливо для европейских потребителей. По состоянию на конец прошлой недели стоимость газовых фьючерсов превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

Rising gas prices push up the cost of electricity in EU.



Almost all EU Member State have taken measures to shield the most vulnerable people, as recommended by @EU_Commission



This week, we presented proposals make our energy system more robust as well as more sustainable. pic.twitter.com/LSnuoWqR0L