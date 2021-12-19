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Бузова удивила Дениса Клявера желанием подчиняться мужчине

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 11:51
Шоу-бизнес
Бузова удивила Дениса Клявера желанием подчиняться мужчине
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 19 декабря. Телеведущая и певица Ольга Бузова, известная своим твердым характером, никому не позволяет управлять собой. Однако для звезды стало открытием, что ей понравилось подчиняться мужчине.

Артистка приняла участие в новом выпуске кулинарного шоу «Бузова на кухне». Для своего гостя — бывшего солиста группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера — она готовила рагу с сочным мясом. А помог Бузовой в этом шеф-повар Станислав. Мужчина несколько раз обратился к ней в повелительной манере.

«Я так, кстати, впервые позволяю мужчинам руководить собой!» — с удивлением отметила звезда.

Бузова удивила Дениса Клявера желанием подчиняться мужчине
Prt Scr instagram.com / @buzova86

В это не мог поверить даже Клявер. На его глазах певица готовила шикарный ужин, внимательно слушая Станислава. Исполнитель назвал все происходящее «сном». Бузова заметила, что ей нравится подчиняться шеф-повару.

Фрагментом шоу светская львица поделилась в Instagram. Ролик посмотрели почти полмиллиона раз, под ним появилось множество комментариев.

«Приятно смотреть, с утра такой позитивчик сразу, молодец Оля»;

«А повар твой такой красавчик, такому можно подчиняться», — отреагировали фолловеры.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась о творчестве Бузовой. Исполнительница отметила, что «отлично относится» к музыке молодой коллеги.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бузова удивила Дениса Клявера желанием подчиняться мужчине
бузова шоу кулинария
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