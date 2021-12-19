Трактор, столкнувшийся с маршруткой в Петербурге, мог работать с нарушением ПДД

Несмотря на острую нехватку снегоуборочной техники на улицах Санкт-Петербурга, даже те единицы, что выезжают на улицы, возможно, приносят больше вреда, чем пользы. Петербуржцы жалуются на некомпетентность коммунальщиков, которые даже если и появляются, в конце концов, там, где нужно убрать снежные завалы, нередко сваливают все прямо на дорогу, мешая выйти жильцам из своих подъездов. Ситуацию усугубляет и нарушение элементарных правил дорожного движения. Так, на набережной Обводного канала, 138 произошло ДТП с участием маршрутки и трактора, который убирал снег.

Интернет-пользователи незамедлительно подметили, что аварии можно было избежать, если бы работники позаботились о самых простых мерах предосторожности.

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К сожалению, не приходится надеяться на то, что подобных происшествий не повторится в будущем. Судя по возмущенным отзывам, коммунальщики, выезжая на проезжую часть, мало заботятся о безопасности других участников дорожного движения.

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Ранее сообщалось, что утром 19 декабря снегопад осложнил движение на дорогах Санкт-Петербурга. Однако складывается впечатление, что администрация губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова оставляет без должного внимания жалобы горожан на тяжелую ситуация из-за неубранного снега.