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Трейдер Михаэль ван де Поппе заявил об обнаружении «дна крипторынка»

Экономика
Трейдер Михаэль ван де Поппе заявил об обнаружении «дна крипторынка»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 декабря. Трейдер Михаэль ван де Поппе сообщил, что обнаружил «дно крипторынка», при достижении которого можно выгодно приобрести Ethereum и VeChain.

В сентябре 2021 года курс биткоина снижался до 39,6 тыс. долларов. Аналитик назвал это показателем того, что цена не пустится ниже 40 тыс. По данным CoinGecko, стоимость биткоина 17 декабря составляла уже 47,2 тыс. долларов. Ван де Поппе уверен, что криптовалюта станет активно укрепляться после прохождения порога на уровне 52 тыс. Исторический максимум был показан 10 ноября — 69 тыс., однако это далеко не предел для возможного роста, пишет РБК.

Стоимость Ethereum не будет ниже 3,6 тыс. долларов благодаря тому, что на этом уровне находится мощная поддержка, которую альткоин уже тестировал. Трейдер советует покупать Ethereum на уровне цен 3,6–3,7 тыс. долларов. Стоимость этой криптовалюты достигала минимума 15 декабря, снизившись до 3,7 тыс., но 17 декабря альткоин стоил 3,9 тыс.

Сейчас самое подходящее время для покупки VeChain — он достиг «криптовалютного дна». Ван де Поппе советует приобретать альткоин на уровне 0,8082 доллара. По данным на 17 декабря, стоимость VeChain составляла 0,081 доллара.

Тем временем спрос в России на рынке оборудования для добычи криптовалюты за год вырос в 14 раз. В среднем комплектующие для криптофермы можно приобрести за 117,9 тыс. рублей.

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криптовалюта биткоин ethereum крипторынок VeChain
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