Распутина рассказала о рукоприкладстве в отношениях с дочерью

Москва, 19 декабря. Известная певица Маша Распутина пожаловалась на сложные отношения с 21-летней дочерью Марией Захаровой. По словам артистки, в их общении не обходилось без рукоприкладства.

Как утверждает исполнительница, ее дочь от бизнесмена Виктора Захарова росла очень избалованным ребенком, у которого все было с раннего детства. Главные конфликты начались в семье из-за гаджетов, поскольку девушка постоянно сидела в соцсетях и грубо отвечала родителям на просьбы убрать телефон. Тогда отец начал забирать у нее девайс, а однажды отнял устройство на полгода.

«Она с ума сходила! Она после этого: «Все! Для меня отец кончился. Я с ним разговаривать не буду!»» — пожаловалась Распутина в эфире шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

instagram.com / @_zakharova_m

Певица и ее супруг пытались водить дочь к психологу, но затем эти сеансы девушке надоели. По словам артистки, Захарова — бунтарка, у которой нет никаких авторитетов, поэтому она не воспринимает даже мать и отца. Из-за этого у исполнительницы иногда не хватало терпения.

«Я тоже не монашка, не святой человек. Я терплю, а потом и подзатыльников могу… Ударить», — призналась Распутина.

Впрочем, дочь артистки тоже поднимала руку на мать. Девушка замахивалась на певицу, когда та в очередной раз грозилась забрать у нее телефон.

Ранее Маша Распутина нашла работу для дочери. Она устроила Захарову трудиться к дизайнеру Анике Керимовой.