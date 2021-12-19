Психологи перечислили десять вещей, за которые никогда не нужно оправдываться

Москва, 19 декабря. Привычка оправдываться снижает мотивацию и шансы на успех. Психологи назвали десять вещей, за которые никогда нельзя оправдываться.

Отказ отвечать на неудобный вопрос

Исследование американского психолога Моники Фануччи показало, что вывести из себя можно любого человека, вне зависимости от его статуса и успешности. Бестактный, некорректный и несвоевременный вопрос является вторжением в личное пространство и навязыванием собственных правил. На такой вопрос не стоит отвечать, а тем более оправдываться. Лучше отшутиться или прямо сказать, что собеседник не вызывает доверия — этот прием называется «ответ рядом».

Равнодушие к трендам и стандартам

Не стоит оправдываться за незнание модных тенденций в одежде или музыке. Это приемлемо для подростков, а не для взрослых людей.

freepik.com / lookstudio

Привычка ценить свое время

Человек, который ценит свое время, вызывает уважение. Не стоит оправдываться, что покинули неинтересную компанию, ушли с работы вовремя или сбежали из клуба до завершения автограф-сессии. Психиатр Эбигейл Бреннер уверен, что такая независимость полезна для здоровья.

Критика со стороны

Австрийский корпоративный психолог Коин Шали доказал, что конструктивная критика помогает в личностном росте. Он провел эксперимент, в котором сотрудники указали все недостатки своего шефа. Директор учел эти замечания, в результате чего компания отметила рост в 20-40%.

Деструктивной критики лучше избегать и никогда не оправдываться, чаще всего это проецирование неудовлетворенности собственной жизнью.

«Критика — это боль. Только конструктивная — своего рода укол лекарства, а неконструктивная — удар исподтишка по больному месту», — пишет издание LIFE.

pixabay.com / Pexels

Отсутствие детей

Все, что касается личной жизни — не требует оправдания. Количество партнеров, сексуальные предпочтения и потомство — это те сферы, вторжение в которые считается верхом бестактности. Собеседнику нужно дать понять, что у него нет нужного уровня доступа к такой информации.

Право рассчитывать на близких

Каждый человек имеет право полагаться на любимых и родных людей. Американские психологи считают, что родственники не должны заставлять просящего оправдываться за факт обращения за помощью.

Неудобные, но важные вопросы

Держать при себе свое мнение всегда считалось тактичным, однако есть ситуации, когда задать неудобный вопрос необходимо.

«Если это не вопрос ради вопроса и мотивация здесь — не стремление поставить в неудобное положение, если речь идет о чем-то важном, касающемся спрашивающего и его близких, оправдываться и извиняться не стоит», — к такому выводу пришел бельгийский психолог Людо Ван дер Вин после проведенного исследования.

Задавать неудобные вопросы больно и трудно, но порой это жизненно необходимо. Это касается как профессиональных, так и личных отношений.

pixabay.com / suju-foto

Потребность постоянно развиваться

Нельзя оправдываться за стремление к самосовершенствованию, заявил психолог Абрахам Маслоу. Таких людей меньшинство и они часто подвергаются остракизму за свою тягу к знаниям. Оправдания в этом случае выдают слабость, для собеседника такой человек будет выглядеть бракованной версией самого себя.

Предпочтения и вкусы

О вкусах не спорят, за них не оправдываются. Такие разговоры лучше прекращать, потому что вряд ли получится что-то доказать.

«Любитель стейков не объяснит вегану, почему не видит в этом ничего плохого, веган не объяснит фанату шашлыков, что такой тип питания делает его жизнь более осмысленной. Любитель оперы не докажет фанату трэпа, что Гендель и Бизе — это не так скучно, рэпер не донесет до сноба, что в его жанре есть хорошие исполнители», — приводят примеры психологи.

vk.com / Мариинский театр

Политические и религиозные взгляды

Формирование мировоззрения происходит под воздействием обстоятельств и основано на базовых представлениях о жизни. Такие темы лучше не обсуждать с незнакомыми людьми. С друзьями можно подискутировать, но никогда не нужно оправдываться за свои взгляды.

Родители сильно влияют на формирование личности человека. Дети перенимают привычки, знания, повадки родителей. А во взрослом возрасте руководствуются установками, заложенными в детстве. Как реагировать на мнение родителей и почему даже взрослые люди подвержены влиянию родителей, объяснил психотерапевт, трансперсональный психолог Руслан Шереметьев.