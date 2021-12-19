Вице-президент США Харрис резко отреагировала на вопрос журналиста о Байдене

Вашингтон, 19 декабря. Журналист американского шоу Charlamagne Tha God Comedy Central разозлил вице-президента США Камалу Харрис, задав вопрос о действующем лидере Джо Байдене.

Президент США Джо Байден неоднократно оговаривался в своих выступлениях. В Университете Южной Каролины он назвал Харрис лидером государства и это не единичный случай.

Вице-президент принимала участие в шоу, и журналист попросил ее назвать имя «настоящего» главы страны. На этот вопрос она ответила резко, сказав, что в США лидером является Байден.

«Это Джо Байден. И прекратите рассуждать, словно вы республиканец, о том, президент он или нет», — говорится в комментарии Харрис.

Байден ошибся в имени президента во время церемонии вручения дипломов студентам Университета Южной Каролины. Лидер страны не в первый раз привлекает внимание общественности своими конфузами. Не так давно он забыл имена американских министров.