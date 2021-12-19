Российские пенсионеры могут рассчитывать на две новые меры поддержки в 2022 году

Москва, 19 декабря. Пожилые россияне в следующем году могут рассчитывать на индексацию и единовременные выплаты. О мерах поддержки пенсионеров со стороны государства рассказал «Аргументам и фактам» проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Для пенсионеров, безусловно, лучшим вариантом была бы индексация пенсий с 1 января 2022 года сразу на 8%. Однако эксперт сомневается, что такое возможно.

«Диктовать условия будет не Минтруд, а Минфин. Скорее всего, с 1 января пенсии поднимут на 5,9%, как и заложено в бюджете. А потом сделают единоразовую выплату, как было в этом году, когда пенсионеры получили по 10 тыс. руб. Такая мера позволит сказать, что люди получили компенсацию за рост цен, и при этом не увеличить базовый размер пенсий. Ведь если их сразу серьезно поднять индексацией на 8%, потом надо будет ежемесячно выплачивать людям этот увеличенный размер выплаты. Минфин, который всегда стремится экономить бюджетные деньги, на такое не пойдет», — считает Сафонов.

Пенсионный фонд ранее предупредил граждан, что в связи с новогодними праздниками перечислит январские пенсии не позднее 29 декабря.

Депутат Госдумы Олег Смолин полагает, что пенсионеры недополучили по 90 тысяч рублей, так как индексация с 2016 года намного меньше реальной инфляции. Согласно позиции Минтруда, за счет единовременных выплат пенсии опережают инфляцию по темпам роста, пишет INFOX.