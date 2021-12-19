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General Motors начала отправлять заказчикам электрические пикапы Hummer

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 11:28
Экономика
General Motors начала отправлять заказчикам электрические пикапы Hummer
gmc.com  /  GMC

Детройт, 19 декабря. Корпорация General Motors выпустила первую партию электропикапов модели Hummer EV, которая предназначалась для коммерческих поставок.

Пикапы могут развивать мощность на уровне 1 тыс. лошадиных сил, а одного заряда хватит, чтобы проехать 526 километров. Сборка осуществлялась на заводе, расположенном в Детройте. Производитель напомнил, что обещание предоставить клиентам Hummer EV до конца нынешнего года останется в силе.

Компания не стала раскрывать количество проданных машин, но цена на текущий момент составляет 113 тыс. долларов. Первый автомобиль был продан на аукционе за 2,5 млн долларов. Вырученные средства позднее пошли в фонд Tunnel to Towers, созданный в память о погибшем 11 сентября американском мастере по смешанным единоборствам Стивене Силлере.

Японская компания Toyota ранее провела пресс-конференцию, на которой показала 16 проектов электро­мобилей. Среди них оказался и суперкар, который станет «наследником» легендарного Lexus LFA.

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Все новости / Экономика / General Motors начала отправлять заказчикам электрические пикапы Hummer
автомобили general motors электромобили авторынок Hummer EV
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