General Motors начала отправлять заказчикам электрические пикапы Hummer

Детройт, 19 декабря. Корпорация General Motors выпустила первую партию электропикапов модели Hummer EV, которая предназначалась для коммерческих поставок.

Пикапы могут развивать мощность на уровне 1 тыс. лошадиных сил, а одного заряда хватит, чтобы проехать 526 километров. Сборка осуществлялась на заводе, расположенном в Детройте. Производитель напомнил, что обещание предоставить клиентам Hummer EV до конца нынешнего года останется в силе.

Компания не стала раскрывать количество проданных машин, но цена на текущий момент составляет 113 тыс. долларов. Первый автомобиль был продан на аукционе за 2,5 млн долларов. Вырученные средства позднее пошли в фонд Tunnel to Towers, созданный в память о погибшем 11 сентября американском мастере по смешанным единоборствам Стивене Силлере.

Японская компания Toyota ранее провела пресс-конференцию, на которой показала 16 проектов электро­мобилей. Среди них оказался и суперкар, который станет «наследником» легендарного Lexus LFA.