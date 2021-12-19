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Представители русской общины Сирии стали участниками рождественской ярмарки в Дамаске

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 11:46
Весь мир
Представители русской общины Сирии стали участниками рождественской ярмарки в Дамаске
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 19 декабря. В столице Сирийской Арабской Республики (САР) прошел большой рождественский базар «Энту аль-Ид». При содействии христианского духовенства и местных властей он был организован в одном из помещений при храме святого Игнатия Богоносца (Антиохийского). 

На благотворительном мероприятии побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

В 2021 году на выставке установлены более 50 стендов, где различные производства, частные мастера и ремесленники демонстрируют свою продукцию: изделия ручной работы и рождественскую атрибутику, одежду, аксессуары, разнообразные продукты питания, мед, напитки и другие товары.

Среди участников мероприятия в этот раз можно увидеть и членов русской общины Сирийской Арабской Республики (САР). Они представили посетителям свои картины, украшения и сладости.

Представители русской общины Сирии стали участниками рождественской ярмарки в Дамаске
Федеральное агентство новостей /

Все вырученные на ярмарке средства пойдут в фонд христианских воскресных школ. Кроме того, мероприятие дает его посетителям возможность погрузиться в праздничную атмосферу, что очень важно для граждан государства, пережившего длительный период войны.

Рождественский базар
Федеральное агентство новостей /

Торжественные события, посвященные Рождеству, проходят по всей Сирии, однако в Дамаске они имеют особый размах. Так, ранее в столице открылась рождественская деревня, на протяжении нескольких месяцев создававшаяся группой молодых церковнослужителей. Там публика может увидеть вертепную композицию, изображающую сцену рождения Христа, а также другие экспонаты инсталляции.

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сирия рождество базар
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