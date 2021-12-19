Снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Приморском районе Петербурга

Утро воскресенья, 19 декабря, в Санкт-Петербурге началось с обильного мокрого снегопада. Несмотря на выходной день из-за погодных условий в некоторых районах образовались пробки, была затруднена видимость. Синоптики города еще вчера говорили, что в Северной столице в воскресенье снегопад будет идти целый день. Однако эта информация прошла мимо городских коммунальных служб. Так, например, снегоуборочная техника не вышла на расчистку дорог в Приморском районе.

Согласно данным онлайн-карты Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, утром 19 декабря на дорогах города задействовано всего 100 транспортных единиц. Наименьшее количество уборочной техники в Адмиралтейском (одна единица), Выборгском (одна), Калининском (одна), Кронштадтском (одна), Петроградском (одна), Курортном (две) районах. Основная масса машин сосредоточена в Центральном, Пушкинском и Василеостровском районах. При этом в Приморском районе техника вообще не вышла.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что днем ранее в Приморском районе работала одна единица техники, а сегодня ноль. Его жители неоднократно жаловались в официальной группе во «ВКонтакте» правительства Санкт-Петербурга на то, что в их районе работы коммунальщиков не видели с начала декабря. Автовладельцы лишаются парковочных мест из-за сваленных на них сугробов, а некоторые пешеходы, не дождавшись коммунальных служб, сами прочищают себе дорогу к дому.

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«Я вот работаю водителем автобуса, и езжу в Приморском районе и в Выборгском, и вижу, что весь снег сгребают так, что мне на автобусе (МАЗ-216, “гармошка”) не подъехать, и из-за этого-то люди вынуждены прыгать в автобусы через лужи!» — написал пользователь Сети.

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«Мне очень стыдно перед приезжими за наш грязный город. Я живу в Приморском районе на Долгоозерной улице, дорогу не перейти, четная сторона — снег не убирался ни разу! Люди сами протоптали. Так и ходим. Ждем, когда растает. И так везде. Стыдно», — рассказала жительница района.

Невские Новости / Любовь Тервинская

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов несколько дней назад поручил усилить меры по уборке внутриквартальных территорий, очистке фасадов и крыш от снега и наледи. Однако жители разных районов города до сих пор ждут действий, а не слов. Прогресса в работе коммунальных служб не заметили ни в одном районе.