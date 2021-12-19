Глава минобороны Украины Резников призвал Запад обеспечить Киев наступательным вооружением

Копенгаген, 19 декабря. Киев рассчитывает, что западные партнеры предоставят украинской стороне не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

Резников призвал Запад обеспечить Украину противоракетными комплексами, а также предоставить стране киберзащиту и оказать помощь в усилении флота.

«Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — заявил министр.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неспособность обеспечить армию дизельным топливом. По его словам, в настоящее время украинские вооруженные силы обеспечены необходимым для тяжелой техники топливом лишь на 17%. Парламентарий выразил уверенность, что эта ситуация свидетельствует о том, что Зеленский целенаправленно уничтожает обороноспособность Украины.