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Глава минобороны Украины Резников призвал Запад обеспечить Киев наступательным вооружением

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 11:38
Армия
Глава минобороны Украины Резников призвал Запад обеспечить Киев наступательным вооружением
facebook.com  /  Олексій Резніков

Копенгаген, 19 декабря. Киев рассчитывает, что западные партнеры предоставят украинской стороне не только оборонительное, но и наступательное вооружение. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров с датской коллегой Трине Брамсен.

Резников призвал Запад обеспечить Украину противоракетными комплексами, а также предоставить стране киберзащиту и оказать помощь в усилении флота.

«Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот», — заявил министр.

Ранее депутат Верховной рады Владимир Арьев раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за неспособность обеспечить армию дизельным топливом. По его словам, в настоящее время украинские вооруженные силы обеспечены необходимым для тяжелой техники топливом лишь на 17%. Парламентарий выразил уверенность, что эта ситуация свидетельствует о том, что Зеленский целенаправленно уничтожает обороноспособность Украины.

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украина Киев запад вооружение резников
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