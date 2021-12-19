Арбенина поделилась мнением о творчестве Бузовой

Москва, 19 декабря. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина оценила творчество певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она призналась, что видела один из недавних клипов исполнительницы хита «Водица».

Рокерша поделилась мнением о творчестве экс-ведущей «Дома-2» в беседе со «Сберзвуком». Оказалось, что Арбенина следит за деятельностью Бузовой и даже посмотрела ее клип от начала и до конца.

«Он был очень розовый, одна из последних песен. Вообще отлично отношусь к творчеству», — призналась лидер «Ночных снайперов».

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В последнее время рок-певица демонстрирует положительное отношение к представителям поп-культуры. Ее нередко можно заметить на светских мероприятиях, которые обычно посещают главные звезды отечественного шоу-бизнеса.

Ранее в Сети распространились слухи, что детей Дианы Арбениной якобы родила суррогатная мать. Лидер «Ночных снайперов» опровергла подобные сообщения, назвав их нелепостью.