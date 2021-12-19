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Журналисты «Ренхап» сообщили о возможном повышении сестры Ким Чен Ына

Политика
Журналисты «Ренхап» сообщили о возможном повышении сестры Ким Чен Ына
wikipedia.org  /  Blue House / KOGL Type 1

Сеул, 19 декабря. Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон получила повышение. О возможной новой должности сообщили журналисты южнокорейского агентства «Ренхап».

Представители СМИ заметили, что в Центральном телеграфном агентстве Кореи сестра главы КНДР Ким Чен Ына упоминалась среди восьми действующих членов политбюро ЦК Трудовой партии государства. Она была запечатлена на фото с теми политиками, которые входят в состав объединения.

Такая информация может свидетельствовать о повышении Км Е Чжон, считают журналисты. Однако никаких официальных сообщений по этому поводу не было.

Сестра лидера КНДР также не вошла в обновленный состав руководящего органа страны. Она являлась членом политбюро государства с 2017 года.

Ранее Ким Е Чжон сделала резкое заявление в адрес властей США. Она отметила, что Вашингтону не стоит надеяться на диалог с Пхеньянем.

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Ким Чен Ын кндр ким е чжон
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