Эксперт «БКС Мир инвестиций» Галактионов ожидает снижения стоимости нефти в 2022 году

Москва, 19 декабря. Избыток поставок нефти приведет к уменьшению ее стоимости в 2022 году, заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов в комментарии агентству «Прайм».

Среднегодовая стоимость черного золота будет держаться на уровне 71 доллара за баррель. Подорожания в ближайшую неделю не ожидается, хотя спрос пока остается высоким.

«Запасы нефти и нефтепродуктов продолжают сокращаться, в то время как недельные поставки топлива с американских НПЗ достигли рекордных 23 миллионов баррелей в сутки», — отметил Галактионов.

На следующей неделе цена составит 72,5–76 долларов за баррель. Однако со временем на ситуацию начнут влиять увеличение поставок и ситуация с коронавирусом во всем мире.

«Ухудшение ситуации может негативно повлиять на котировки нефти и подстегнуть снижение в район 70–72 долларов за баррель Brent», — заключил он.

Избыток поставок нефти будет способствовать дальнейшему снижению спроса на нее и, как следствие, уменьшению стоимости.

К 2030 году добыча нефти может упасть на 30 млн баррелей в сутки и спровоцировать серьезный кризис, считают некоторые аналитики.