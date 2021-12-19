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Бородина использовала все средства ради победы в «Ледниковом периоде»

Шоу-бизнес
Бородина использовала все средства ради победы в «Ледниковом периоде»
Prt Scr youtube.com  /  Ледниковый Период

Москва, 19 декабря. Ведущая скандальной телестройки «Дом-2» Ксения Бородина заявила, что старалась изо всех сил ради победы в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Звезде удалось пробиться в финал вместе со своим партнером Дмитрием Соловьевым.

По словам Бородиной, после развода с бизнесменом Курбаном Омаровым у нее был непростой период в жизни. И ледовое шоу помогло развеяться, сосредоточиться на других задачах.

«За время моего участия здесь я прошла разные эмоциональные состояния: были слезы, огорчения, желание уйти, потом эйфория, когда, наконец, стало получаться. Ягудин правильно сказал, что я вцепилась в этот лед когтями», — поделилась она с «Собеседником».

Телеведущая очень признательна своему партнеру Соловьеву за помощь и наставничество. Фигурист научил ее, что в спорте сдаваться нельзя. Не стоит обращать внимания на оценки судей, нужно просто кататься, выкладываться на все 100%.

Бородина выходила на лед, несмотря на травмы, в том числе повреждение ребер. Звезда боялась подвести поклонников, которые не раз спасали ее от вылета из проекта. Получив такую поддержку, было бы неправильно «показать себя слабачкой», подытожила она.

Ранее телеведущая прокомментировала свадьбу экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой. По словам Бородиной, она одной из первых узнала о готовящемся торжестве.

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Все новости / Шоу-бизнес / Бородина использовала все средства ради победы в «Ледниковом периоде»
ледниковый период шоу бородина
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