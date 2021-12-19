Кристина Асмус пожаловалась на отписки и оскорбления после совета вакцинироваться

Москва, 19 декабря. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус столкнулась с волной критики и отписками в соцсети после того, как призвала поклонников вакцинироваться. Актрисе оставляют оскорбительные комментарии под постом, затрагивающим вопрос прививок.

Знаменитость опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, что переболела гриппом в тяжелой форме. Она посоветовала подписчикам прививаться как от гриппа, так и от коронавируса.

Однако в следующей публикации Асмус пожаловалась, что ее рекомендация вызвала негативную реакцию со стороны многих поклонников. По словам звезды «Интернов», ее осыпали оскорблениями, а также обвинили в пропаганде и призывах к вакцинации за деньги.

«Это, а также проклятия и публичное сжигание меня на костре можно почитать в комментариях к моему предыдущему посту», — поделилась артистка.

Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Знаменитость утверждает, что около 1000 человек отписались от нее за два часа после публикации. Асмус извинилась за использование слова «вакцинируйтесь» вместо более мягкой формулировки. По мнению актрисы, ей следовало написать, что «после месяца в больнице она все-таки за вакцину».

«Эй! 1000! Возвращайтесь обратно! Я теперь буду стараться избегать глаголов в постах», — в шутку обратилась к отписавшимся поклонникам звезда «Текста».

Ранее Кристина Асмус пожаловалась на маленькую зарплату в театре. Она сообщила, что получает совсем небольшую сумму на основном месте работы.