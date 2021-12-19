Аналитик Саксе-Фернандес предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за политики США

Мехико, 19 декабря. Внешняя политика США может стать причиной третьей мировой войны, считает аналитик Джон Саксе-Фернандес.

В материале для мексиканского издания La Jornada он предупредил о неутешительных последствиях высокомерной политики Вашингтона. По словам эксперта, она может обернуться третьей мировой войной. Соединенные Штаты испытывают кризис как во внутриполитических процессах, так и во внешних, и это связано с изменяющейся полярностью мира, уточнил Саксе-Фернандес.

Во-первых, геостратегическое лидерство США разрушается из-за укрепления на международной арене России и Китая. Во-вторых, мощный удар по экономике и политической стабильности Вашингтона нанесли войны на Ближнем Востоке, пояснил аналитик.

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«Научно-исследовательский центр "Институт Уотсона" при Университете Брауна оценивает затраты в восемь миллиардов долларов, а число погибших от американских бомб и снарядов в Афганистане, Ираке и Сирии — в 900 тысяч, хотя цифра может быть выше», — отметил Саксе-Фернандес.

Ранее политолог Евгений Сатановский оценил возможность начала третьей мировой из-за Украины и Евросоюза. Вашингтон не рискнет ввязываться в конфликт из РФ ради своих «партнеров» — Киева и Брюсселя, уверен эксперт.