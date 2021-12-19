Саудовские власти намерены создать в центре Джидды крупный туристический комплекс

Эр-Рияд, 18 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман инициировал создание в центре города Джидда курортно-развлекательного комплекса в рамках проекта New Jeddah Downtown. На застройку участка площадью в 5,7 квадратного километра выделяется около 20 млрд долларов, при этом первый из трех этапов работ планируется завершить к концу 2027 года.

Saudi Arabia’s Crown Prince Mohamed Bin Salman reveals master plan of 75 billion riyal Jeddah Central Project, here’s a breakdown ????https://t.co/S1vr9iwDPQ — The National (@TheNationalNews) December 17, 2021

Финансировать программу будет Суверенный фонд королевства (PIF). В настоящее время он согласовывает планы и сроки с соответствующими органами, чтобы выполнить поставленные задачи в срок. Помимо этого, правительство страны рассчитывает на приток вложений со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов.

Целью проекта является развитие перспективных секторов экономики, таких как туризм, спорт, культура и развлечения, с выводом их на уровень международных стандартов. Ожидается, что благодаря New Jeddah Downtown в Джидде получится создать около 36 тысяч рабочих мест, а прибыль государства к 2030 году достигнет 47 млрд саудовских риялов (12,5 млрд долларов).

ТАСС / Giorgio Mesturini / UIG

Предполагается, что в рамках комплекса будут созданы 2 700 гостиничных номеров, около 17 тысяч квартир, большое число развлекательных и туристических объектов, включая оперный театр, музей, спортивный стадион, торговые центры, бассейны, пляжи и пристань для крупных яхт, располагающиеся на береговой линии длиной в 9,5 км.

При этом значительное внимание уделяется экологичности — не менее 40% площади комплекса будут занимать зеленые насаждения и открытые пространства. В разработке плана объекта принимают участие более 500 инженеров и консультантов.

You heard that right! A new inaugural project was outlined today before the end of the year, under Jeddah Central; a world-class future destination, as announced by Crown Prince Mohammed bin Salman. So what is it about? Learn more below! @JeddahCentral pic.twitter.com/wSZ1TwJT1o — CIC Saudi Arabia (@CICSaudi) December 17, 2021

Проект направлен на достижение целей широкомасштабной программы по диверсификации экономики Vision 2030. Он призван построить процветающее и современное государство, не зависящее от экспорта энергоносителей. По этой причине в последние годы руководство королевства вкладывает немалые суммы в туристическую отрасль, которая в дальнейшем сможет приносить значительный доход.

Однако на данный момент торговля нефтью продолжает играть ключевую роль в саудовской экономике, а финансовые проблемы, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса, замедляют процесс реализации программы. При этом по итогам 2021 года PIF смог вложить в развитие национальной экономики лишь половину заложенной на это суммы.