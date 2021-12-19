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Саудовские власти намерены создать в центре Джидды крупный туристический комплекс

Весь мир
Саудовские власти намерены создать в центре Джидды крупный туристический комплекс
ТАСС  /  Giorgio Mesturini / UIG

Эр-Рияд, 18 декабря. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман инициировал создание в центре города Джидда курортно-развлекательного комплекса в рамках проекта New Jeddah Downtown. На застройку участка площадью в 5,7 квадратного километра выделяется около 20 млрд долларов, при этом первый из трех этапов работ планируется завершить к концу 2027 года.

Финансировать программу будет Суверенный фонд королевства (PIF). В настоящее время он согласовывает планы и сроки с соответствующими органами, чтобы выполнить поставленные задачи в срок. Помимо этого, правительство страны рассчитывает на приток вложений со стороны как внутренних, так и иностранных инвесторов.

Целью проекта является развитие перспективных секторов экономики, таких как туризм, спорт, культура и развлечения, с выводом их на уровень международных стандартов. Ожидается, что благодаря New Jeddah Downtown в Джидде получится создать около 36 тысяч рабочих мест, а прибыль государства к 2030 году достигнет 47 млрд саудовских риялов (12,5 млрд долларов).

Виды города Джидда
ТАСС / Giorgio Mesturini / UIG

Предполагается, что в рамках комплекса будут созданы 2 700 гостиничных номеров, около 17 тысяч квартир, большое число развлекательных и туристических объектов, включая оперный театр, музей, спортивный стадион, торговые центры, бассейны, пляжи и пристань для крупных яхт, располагающиеся на береговой линии длиной в 9,5 км.

При этом значительное внимание уделяется экологичности — не менее 40% площади комплекса будут занимать зеленые насаждения и открытые пространства. В разработке плана объекта принимают участие более 500 инженеров и консультантов.

Проект направлен на достижение целей широкомасштабной программы по диверсификации экономики Vision 2030. Он призван построить процветающее и современное государство, не зависящее от экспорта энергоносителей. По этой причине в последние годы руководство королевства вкладывает немалые суммы в туристическую отрасль, которая в дальнейшем сможет приносить значительный доход.

Однако на данный момент торговля нефтью продолжает играть ключевую роль в саудовской экономике, а финансовые проблемы, в том числе из-за последствий пандемии коронавируса, замедляют процесс реализации программы. При этом по итогам 2021 года PIF смог вложить в развитие национальной экономики лишь половину заложенной на это суммы.  

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Все новости / Весь мир / Саудовские власти намерены создать в центре Джидды крупный туристический комплекс
саудовская аравия джидда
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