Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам

Амстердам, 19 декабря. Нападающий нидерландского клуба «Аякс» Душан Тадич стал обладателем нового мирового рекорда по количеству голевых передач за календарный год.

Форварду амстердамского «Аякса» Душану Тадичу удалось побить мировой рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по числу результативных передач в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмар». Сербский нападающий сделал голевой пас, который стал для него 37-м в нынешнем году.

Побитый Тадичем рекорд Месси установил, играя за каталонскую «Барселону». Форвард сборной Сербии выступает за «Аякс» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей Эредивизи, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко принял вызов на бой Магомедова Исмаилов. Поединок пройдет летом 2022 года.