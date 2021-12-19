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Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 10:38
Спорт
Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам
Global Look Press  /  via www.imago-images.de

Амстердам, 19 декабря. Нападающий нидерландского клуба «Аякс» Душан Тадич стал обладателем нового мирового рекорда по количеству голевых передач за календарный год.

Форварду амстердамского «Аякса» Душану Тадичу удалось побить мировой рекорд нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по числу результативных передач в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов с «АЗ Алкмар». Сербский нападающий сделал голевой пас, который стал для него 37-м в нынешнем году.

Побитый Тадичем рекорд Месси установил, играя за каталонскую «Барселону». Форвард сборной Сербии выступает за «Аякс» с 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 16 матчей Эредивизи, в которых забил шесть голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко принял вызов на бой Магомедова Исмаилов. Поединок пройдет летом 2022 года.

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