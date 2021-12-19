Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году

Москва, 19 декабря. События в России будут развиваться с большой динамикой в первые месяцы 2022 года. Об этом гласит предсказание знаменитой ясновидящей Веры Лион, передает Predskazanie.ru.

По словам провидицы, в грядущем году россиянам следует быть готовыми ко всему, в том числе к неожиданным поворотам судьбы. Россия в 2022 году будет идти по пути отказа от американского доллара. Ясновидящая отметила, что государство вообще откажется от использования этой валюты.

Вместе с этим провидица заметила значительные изменения, которые произойдут в санкционной политике западных стран по отношению к России. По ее словам, некоторые ограничения против Москвы будут отменены, однако причины такой тенденции Вера Лион раскрывать не стала.

Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Плюс ко всему предсказательница спрогнозировала космическое путешествие России. По ее словам, космонавты высадятся на Луне, а состав этой экспедиции будет интернациональным. Помимо россиян в путешествии примут участие граждане из других стран СНГ. Результатом этой экспедиции, по словам ясновидящей, будут доказательства того, что Луну на самом деле до сих пор никто не посещал.

Ясновидящая Мэрилин Керро ранее вызвала бурную реакцию в Сети новым пророчеством о судьбе России. По ее словам, эта страна еще долгие века будет развиваться и обязательно перерастет во что-то большее.