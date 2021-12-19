Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 10:44
10:38
Спорт
Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам
10:37
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 декабря, праздники, факты, люди
10:37
Общество
Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
10:35
Политика
Замглавы МИД России Грушко: НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы
10:35
Спорт
Блогер Джек Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в матче-реванше
10:35
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун появилась на публике в полупрозрачном леопардовом платье
10:31
Происшествия
Дрессировщик ударил дельфина клюшкой в океанариуме Екатеринбурга
10:30
Происшествия
Детектив Плотников нашел странные детали в деле о краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска
10:30
Весь мир
Жители ЦАР поддержали курс президента Туадера на сближение с Россией
10:28
Общество
Ученый Нетесов заявил, что на сохранение антител к COVID-19 влияют особенности организма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году

Общество
Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
pixabay.com

Москва, 19 декабря. События в России будут развиваться с большой динамикой в первые месяцы 2022 года. Об этом гласит предсказание знаменитой ясновидящей Веры Лион, передает Predskazanie.ru.

По словам провидицы, в грядущем году россиянам следует быть готовыми ко всему, в том числе к неожиданным поворотам судьбы. Россия в 2022 году будет идти по пути отказа от американского доллара. Ясновидящая отметила, что государство вообще откажется от использования этой валюты.

Вместе с этим провидица заметила значительные изменения, которые произойдут в санкционной политике западных стран по отношению к России. По ее словам, некоторые ограничения против Москвы будут отменены, однако причины такой тенденции Вера Лион раскрывать не стала.

Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
Prt Scr youtube.com / Вера Лион

Плюс ко всему предсказательница спрогнозировала космическое путешествие России. По ее словам, космонавты высадятся на Луне, а состав этой экспедиции будет интернациональным. Помимо россиян в путешествии примут участие граждане из других стран СНГ. Результатом этой экспедиции, по словам ясновидящей, будут доказательства того, что Луну на самом деле до сих пор никто не посещал.

Ясновидящая Мэрилин Керро ранее вызвала бурную реакцию в Сети новым пророчеством о судьбе России. По ее словам, эта страна еще долгие века будет развиваться и обязательно перерастет во что-то большее.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
россия доллар предсказание ясновидящая 2022 год
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать