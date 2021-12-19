Замглавы МИД России Грушко: НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы

Москва, 19 декабря. Российская сторона перейдет в режим создания контругроз в случае отказа НАТО от гарантий безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Дипломат считает, что Альянсу не удастся отмахнуться от инициативы Москвы. Россия в отношениях с НАТО подошла к такому моменту истины, когда нужно принять принципиальное решение.

«То, что мы предлагаем, — это мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий или военно-технический сценарий противостояния перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. Если этого не получится, то мы уже обозначили: тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие-то решения, почему мы там разместили такие системы, чего да почему», — рассказал Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что переговоры по гарантиям безопасности должны вести только Россия и США. Страны Восточной и Северной Европы также захотели принять участие в этой процедуре. Однако они только сорвут заключение договоренностей, написал политик в Telegram-канале.