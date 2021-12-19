Блогер Джек Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в матче-реванше

Тампа, 19 декабря. Американский актер и блогер Джейк Пол победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. Поединок проходил в Тампе, штат Флорида.

Встречу проводили под эгидой промоушена Showtime Boxing. Бой был тяжелым для обоих спортсменов, но в шестом раунде Пол нокаутировал Вудли. Судья тут же остановил поединок. На тот момент Пол лидировал у всех трех судей со счетом: 49:46, 48:46, 49:46.

Это был второй бой Пола с Вудли. До этого они дрались 29 августа, тогда блогер обыграл оппонента по очкам. Звезда Интернета начал участвовать в профессиональных поединках по правилам бокса с 2020 года. Он победил блогера Али Эсона Гиба, баскетболиста Нейта Робинсона. Пол также оказался сильнее бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена.

Ранее сообщалось, что спортсменка из Ирака Энн Наджар стала тренером по боксу в США. Она тренировала многих голливудских актеров.