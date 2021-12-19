Шэрон Стоун появилась на публике в полупрозрачном леопардовом платье

Лос-Анджелес, 19 декабря. Голливудская звезда Шэрон Стоун поразила публику смелым нарядом, выбранным для премьеры фильма «Трагедия Макбета». Актриса пришла на мероприятие в полупрозрачном леопардовом платье с вырезом на груди.

Хотя Стоун не принимала участия в съемках, она все же посетила премьеру, чтобы поддержать режиссера Джоэла Коэна. Знаменитость позировала перед фотографами в леопардовом платье с юбкой в пол от бренда Dolce & Gabbana. Интересной деталью наряда 63-летней актрисы стал разрез на груди, благодаря которому окружающие получили возможность разглядеть черный бюстгальтер звезды.

Стоун дополнила эффектный образ накинутым на плечи пальто и маленькой черной сумочкой. В качестве обуви знаменитость подобрала к наряду туфли винного оттенка. Кроме того, голливудская звезда сделала яркий макияж с акцентом на губы.

Ранее Шэрон Стоун заподозрили в романе с неизвестным мужчиной. Актрису заметили в компании таинственного ухажера после очередной кинопремьеры.