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«Этот день в истории». Что произошло 19 декабря, праздники, факты, люди

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 10:38
Видео

Передача «Этот день в истории» ежедневно радует своих зрителей подборкой самых интересных и важных фактов.

Профессиональный праздник отмечают защитники нашей родины — контрразведчики. Они борются с терроризмом, защищают государственную идеологию и обеспечивают безопасность граждан.

Еще одни специалисты, которые сегодня получают поздравления — это снабженцы. Менеджеры по продажам ежедневно совершают десятки звонков, общаются с клиентами и делают закупки для компаний. Их зарплата в крупных городах варьируется от 35 до 80 тысяч рублей.

Ровно 49 лет назад произошло важное событие для космической отрасли США. Завершилась лунная экспедиция. Последним человеком, который стоял на поверхности спутника Земли стал астронавт Джин Сернан.

О том, какая легендарная певица родилась 19 декабря, вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

 

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