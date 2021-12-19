Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 декабря 10:43
10:38
Спорт
Форвард «Аякса» Тадич побил мировой рекорд Месси по голевым пасам
10:37
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 19 декабря, праздники, факты, люди
10:37
Общество
Ясновидящая Вера Лион призвала россиян готовится к неожиданностям в 2022 году
10:35
Политика
Замглавы МИД России Грушко: НАТО не удастся отмахнуться от гарантий безопасности Москвы
10:35
Спорт
Блогер Джек Пол нокаутировал экс-чемпиона UFC Тайрона Вудли в матче-реванше
10:35
Шоу-бизнес
Шэрон Стоун появилась на публике в полупрозрачном леопардовом платье
10:31
Происшествия
Дрессировщик ударил дельфина клюшкой в океанариуме Екатеринбурга
10:30
Происшествия
Детектив Плотников нашел странные детали в деле о краже 23 млн рублей кассиршей из Ачинска
10:30
Весь мир
Жители ЦАР поддержали курс президента Туадера на сближение с Россией
10:28
Общество
Ученый Нетесов заявил, что на сохранение антител к COVID-19 влияют особенности организма
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава хедж-фонда Teza Technologies Малышев рассказал о дальнейшей судьбе биткоина

Экономика
Глава хедж-фонда Teza Technologies Малышев рассказал о дальнейшей судьбе биткоина
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 декабря. Максимальной стоимости биткоин достигнет только через 3-6 лет, заявил руководитель хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев в беседе с РИА Новости.

Через 5-7 лет биткоины будут занимать десятую часть криптовалютного рынка, а курс может подняться до 500 тысяч долларов. Однако со временем о доминирующем положении придется забыть.

«На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин. Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте», — подчеркнул Малышев.

Криптовалюту создали как первую пробную концепцию блокчейна. Она не была изначально рассчитана на быстрые, энергоэффективные вычисления. Сейчас появляются другие монеты, решающие эту проблему, добавил он.

Трейдеры смогут увидеть котировки биткоина на уровне в 33 тысячи долларов уже в течение нескольких недель. Долгосрочное инвестирование по-прежнему является перспективным. И все же текущая тенденция не позволяет уверенно говорить, идет ли речь о технической коррекции перед новым «бычьим» ралли или о первом обвале среди многих в ближайший год, отмечал аналитик Никита Зуборев.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее подтвердил разработку нормативов по изъятию у граждан незаконных криптоактивов. Речь идет о юридической возможность их ареста и конфискации, сообщает INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Глава хедж-фонда Teza Technologies Малышев рассказал о дальнейшей судьбе биткоина
прогноз криптовалюта биткоин курс биткоина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать