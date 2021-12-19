Глава хедж-фонда Teza Technologies Малышев рассказал о дальнейшей судьбе биткоина

Москва, 19 декабря. Максимальной стоимости биткоин достигнет только через 3-6 лет, заявил руководитель хедж-фонда Teza Technologies Михаил Малышев в беседе с РИА Новости.

Через 5-7 лет биткоины будут занимать десятую часть криптовалютного рынка, а курс может подняться до 500 тысяч долларов. Однако со временем о доминирующем положении придется забыть.

«На сегодняшний день только 22 страны мира жгут больше электричества, чем биткоин. Чтобы поддерживать блокчейн биткоина, нужно тратить электроэнергию. А актив, из которого постоянно вытекает энергия, рано или поздно станет нулем на дальнем горизонте», — подчеркнул Малышев.

Криптовалюту создали как первую пробную концепцию блокчейна. Она не была изначально рассчитана на быстрые, энергоэффективные вычисления. Сейчас появляются другие монеты, решающие эту проблему, добавил он.

Трейдеры смогут увидеть котировки биткоина на уровне в 33 тысячи долларов уже в течение нескольких недель. Долгосрочное инвестирование по-прежнему является перспективным. И все же текущая тенденция не позволяет уверенно говорить, идет ли речь о технической коррекции перед новым «бычьим» ралли или о первом обвале среди многих в ближайший год, отмечал аналитик Никита Зуборев.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов ранее подтвердил разработку нормативов по изъятию у граждан незаконных криптоактивов. Речь идет о юридической возможность их ареста и конфискации, сообщает INFOX.