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Володин: закон об отмене обязательного техосмотра может заработать в 2022 году

  /   Обновлено: 19 декабря 2021 10:35
Экономика
Володин: закон об отмене обязательного техосмотра может заработать в 2022 году
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 19 декабря. Новая норма, определяющая порядок техосмотра для личного транспорта, должна заработать в следующем году. Для этого Госдуме требуется рассмотреть соответствующий законопроект до конца осенней сессии. Об этом спикер Вячеслав Володин пишет в своем Telegram-канале.

Государственный деятель подчеркнул важность принятия закона. Он отметил, что решение об отмене обязательного техосмотра поможет владельцам почти 50 миллионов транспортных средств. Корректировка нормы помогла бы гражданам сохранить свои средства и силы. Политик также добавил, что инициативу можно принять довольно оперативно.

«Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на Совете Думы. Во вторник — во втором чтении. В среду, 22 декабря, — в третьем», — написал он.

Состояние автомобиля по-прежнему сможет проверять ГИБДД, а перечень запрещающих эксплуатацию неисправностей остается таким же. Об этом ранее рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Общественность в декабре активно обсуждает серию ДТП, которая привела к жертвам на улицах крупнейших городов страны. Причинами трагических аварий нередко становится халатность водителей. О причинах, толкающих людей на нарушение правил дорожного движения, пишет телеканал «Санкт-Петербург».

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Все новости / Экономика / Володин: закон об отмене обязательного техосмотра может заработать в 2022 году
госдума володин авто закон техосмотр
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