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ГИБДД вновь перенесла прием россиян в регистрационно-экзаменационных подразделениях

Общество
ГИБДД вновь перенесла прием россиян в регистрационно-экзаменационных подразделениях
gibdd.ru  /  Официальный сайт Госавтоинспекции

Москва, 19 декабря. Министерство внутренних дел России сообщило, что 19 декабря не будет приема граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что серверы залиты водой. Ранее в ГИБДД отложили на 19 декабря прием граждан и межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах в связи с техническим сбоем.

«Будет обеспечена возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, гражданам, записавшимся на прием 18 декабря 2021 года, в последующие дни», — заявляли в пресс-центре МВД.

Ранее инспекторы в Петербурге остановили автомобиль, за рулем которого находился администратор ФК «Зенит». Он был в состоянии алкогольного опьянения.

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ГИБДД мвд прием
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